Konzerte im „Lamm“

Zum Jahresabschluss spielt die Band Human Five am Samstag, 15. Dezember, im „Lamm“ in Großsachsen. Human Five ist eine fünfköpfige Rock-/Pop-/Soul-/Rhythm&Blues-Band in der klassischen Besetzung Gesang, Gitarre, Piano/Keyboard, Bass und Schlagzeug. Mit Hits von Bands und Künstlern wie den Blues Brothers, Fleetwood Mac, Joe Cocker, Lenny Kravitz, Commitments, B.B. King, Carlos Santana, Pink Floyd, Temptations, Queen, Toten Hosen, Lynyrd Skynyrd, Doobie Brothers, Robbie Williams, Bon Jovi, Rolling Stones, Deep Purple, Simple Minds, David Bowie ist für entsprechende Abwechslung und Kurzweil gesorgt, heißt es in der Ankündigung.

Human Five sorge so für viel Abwechslung während des Gigs. Den Musikern sei der Spaß an der Musik deutlich anzumerken, was letztlich auch den Funken zum Publikum überspringen lässt.

Infos zum Konzert am 15. Dezember von Human Five: Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Tickets kann man im Kartenvorverkauf unter Telefon 06201/57257 reservieren. Eine Platzreservierung ist nicht möglich, auch eine Sitzplatzgarantie gibt es nicht.

Mit den Cartwrights geht es los

Weitere Termine im Lamm sind: Am Mittwoch, 12. Dezember, findet die letzte Session im alten Jahr statt. Weiter geht es dann am Freitag, 18. Januar mit den Cartwrights, die auch am Samstag 19. Januar, spielen. Am Freitag, 1. Februar stehen „Zimmermann’s Friends“ auf der Bühne, am Donnerstag, 14. Februar treten Gudrun Walter & Jürgen Treyz auf, am Samstag, 2. März, die Folkband Brothers & Others. wn

