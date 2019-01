Kreis stellt Container für verseuchte Wildtiere auf

Die Jäger freut es, die Mitglieder im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) ebenfalls. Die Gemeinde Hirschberg wird eine sogenannte „Verwahrstelle für Konfiskat“ erhalten („Konfiskat“ sind Schlachtabfälle, die nicht für den Verzehr durch den Menschen geeignet sind). Einstimmig votierte der ATU für die Errichtung eines Containers auf dem Grundstück bei der AVR-Umladestation an der Lobdengaustraße 21 in Großsachsen. Damit wird ein Wunsch des Rhein-Neckar-Kreises erfüllt, der in seinem Gebiet insgesamt sechs solcher „Verwahrstellen“ geplant hat.

In diesen Einrichtungen können Wildtiere, die aufgrund einer Seuchenerkrankung verendet aufgefunden wurden, zentral und organisiert entsorgt werden. Das Ganze erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund, dass Experten befürchten, dass die Gefahr der Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) auch in unserer Region droht. In der „Konfiskatstelle“ kann zudem die Entsorgung von tierischen Abfällen und Unfallwild erfolgen, was ebenfalls ein wichtiges Instrument der Seuchenprävention darstelle.

Der Rhein-Neckar-Kreis hatte bereits im August angefragt, ob eine Verwahrstelle auf Hirschberger Gemarkung errichtet werden könne. Da die Kommune aber kein gemeindeeigenes Grundstück anbieten konnte, wurde nun ein geeigneter Standort auf dem Grundstück der AVR an der Lobdengaustraße gefunden. Dort wird ein acht mal drei Meter großer Container inklusive Vordach errichtet, erklärte Bürgermeister Manuel Just. „Das Grundstück liegt im Außenbereich, der Ziel- und Quellverkehr ist überschaubar. Zwar kann es zu gewissen Geruchsbelästigungen kommen, aber die sind auf dem Grundstück der AVR-Umladestation ohnehin vorhanden.“ Die Leerung der Behältnisse soll bei Bedarf, mindestens jedoch einmal wöchentlich, durch eine Fachfirma erfolgen.

Dass das AVR-Gelände der ideale Standort sei und auch die Hirschberger Jäger die Verwahrstelle vor Ort begrüßen, hoben sämtliche ATU-Mitglieder in ihren Stellungnahmen hervor. CDU-Gemeinderat Christian Würz regte aus Sicherheitsgründen zudem an, die elektronische Schließanlage des Containers für die Jäger entweder zu personalisieren oder eine Innenkamera im Container zu installieren, damit „nichts Verbotenes“ abgeladen werde.

Im Zusammenhang mit der Schlüsselvergabe plädierte Jörg Mayer von den Freien Wählern dafür, auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr zu berücksichtigen.

SPD-Gemeinderätin Eva-Marie Pfefferle freute sich wiederum, dass die Jäger Schlachtabfälle oder Unfalltiere nun direkt vor Ort abliefern könnten und dafür nicht mehr nach Weinheim müssten. Darauf antwortete der baldige Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just: „Nach Weinheim zu gehen, ist gar nicht so schlimm.“ bk

