Krippenspiel: Kinder gesucht

Für die Krippenfeier am Heiligen Abend wird der Kindergottesdienstkreis wieder ein Krippenspiel einüben. Dazu lädt die katholische Pfarrgemeinde Leutershausen alle Mädchen und Jungen, die mitmachen möchten, ein. Das Treffen zur Rollenverteilung wird am Dienstag, 20. November, um 16 Uhr im katholischen Pfarrhaus, Vordergasse 32, stattfinden.

Wer an dem Tag keine Zeit hat, aber trotzdem mitwirken möchte, kann sich bei Gemeindereferentin Gabriele Mihlan-Penk per E-Mail an die Adresse gabriele.mihlan-penk@se-wh.de melden. Die weiteren Proben sind am 8., 15. und 22. Dezember jeweils um 10 Uhr in der St. Johannes-Kirche. wn

