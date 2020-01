Kultfilm bei Kaffee und Kuchen

In Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein und dem Familienbüro der Gemeinde Hirschberg zeigt das Olympia-Kino in seiner Reihe „Nachmittagskino“ wieder erfolgreiche „Wohlfühlfilme“ aus den letzten beiden Jahrzehnten.

Eingeladen sind alle, die gerne am Nachmittag ins Kino gehen möchten. Begleitet von Kaffee und Kuchen steht am Mittwoch, 15. Januar, 14.30 Uhr, die britische Komödie „Ganz oder gar nicht“ auf dem Programm. Der vielfach ausgezeichnete Kultfilm aus dem Jahre 1997 begleitet eine Gruppe arbeitsloser Männer, die in einer gewagten Show die Hosen runter lassen, um an Geld zu kommen.

Karten gibt es ab sofort an der Kinokasse im Olympia-Kino in Leutershausen. Im Eintritt enthalten sind Kaffee und Kuchen. wn

