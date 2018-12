Kulturförderverein trifft sich

Zur Abschlussveranstaltung lädt der Kulturförderverein Mitglieder und Freunde ein. Der gesellige Abend findet am Freitag, 7. Dezember, um 19 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses statt. In diesem Jahr erwartet die Gäste eine Bildmeditation zum Thema Verkündigung. Karl Heinz Treiber wird am Beispiel dreier Meisterwerke der Kunstgeschichte eine philosophische Gedankenreise unternehmen. Der Pianist Peer Findeisen sorgt für die musikalische Einstimmung auf die stille Zeit zum Jahresende. Damit Leib und Seele in Einklang bleiben, werden dazu Pizzahappen und Rotwein angeboten. Wer dabei sein möchte, sollte sich vorab beim Kulturförderverein unter der E-Mail-Adresse info@kulturfoerderverein-hirschberg.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0177/8 96 96 88 anmelden. wn

