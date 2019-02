Kundgebung mit Hubert Aiwanger

Hoher Besuch heute in Hirschberg: Hubert Aiwanger (Bild), Chef der Freien Wähler in Bayern, spricht ab 17 Uhr im Feuerwehrhaus Leutershausen, Galgenstraße 2. Aiwanger ist seit November Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident des Freistaates Bayern, nachdem die CSU auf Grund ihrer dramatischen Verluste bei der Landtagswahl einen Koalitionspartner brauchte. In Hirschberg spricht er auf Einladung des für die Region zuständigen Europakandidaten der Freien Wähler, Bernd Barutta. -tin

