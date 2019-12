Kurzfilme am kürzesten Tag des Jahres

Am kommenden Samstag, 21. Dezember – dem kürzesten Tag des Jahres –, wird europaweit der Kurzfilm in seiner ganzen Vielfalt und Kreativität gefeiert. Auch das Olympia-Kino in Leutershausen feiert mit und präsentiert eine abwechslungsreiche Auswahl von Kurzfilmen aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Schweden, der Schweiz, Österreich und Großbritannien.

In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Was wäre, wenn“. Was wäre, wenn du im Skiurlaub der Freundin auf einer wilden Hüttenparty den Heiratsantrag machst, wenn du am letzten Arbeitstag vor den Ferien im Büro eingeschlossen wirst, wenn du deiner Mutter die Politkarriere versaust. „Mensch Meier. Echt jetzt!“ Du sitzt im Trojanischen Pferd und traust dich nicht raus, musst bei einer Polizeiverhaftung Rechenschaft ablegen, und dann sind da auch noch Katze und Kanarienvogel allein zu Haus! In 77 Minuten werden acht Filme gezeigt, drei Filme im Original mit deutschen Untertiteln, die anderen haben deutsche Dialoge oder kommen ohne Sprache aus.

Kurzfilmtage im Olympia-Kino Leutershausen, Hölderlinstraße 2, am Samstag, 21. Dezember, 20.15 Uhr. wn

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019