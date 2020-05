Land zahlt 1,8 Millionen Euro für Kindergarten

Die nächste Gemeinderatssitzung hat es in sich. Am Dienstag, 26. Mai, geht es ab 18.30 Uhr unter anderem um das wichtigste kommunale Projekt, den Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen, um die Maisteuerschätzung, die Ortsumfahrung Großsachsens sowie um die Einkommenstaffelung bei Kindergartengebühren. Letztere soll auf Vorschlag der Verwaltung und nach Vorabsprache im Verwaltungsausschuss erst gar nicht eingeführt werden, was vor allem Grüne Liste Hirschberg (GLH) und SPD, aber auch einem Teil der Kirchen nicht gefallen wird.

Doch zurück zum Millionen-Vorhaben „Kindergartenneubau“, für das die Projektsteuerer, die Architektin Astrid Fath und das Architekturbüro Thomas Thiele, einen ersten Sachstandsbericht vorlegen und auf die Kostenentwicklung eingehen werden. Das Gesamtvorhaben auf dem Gelände an der Kreuzung Hölderlinstraße/Fenchelstraße beläuft sich auf Kosten von rund 7,8 Millionen Euro, wie dem Datenblatt zu entnehmen ist. Allerdings erhält die Kommune Zuschüsse des Landes von rund 1,8 Millionen Euro. Diese werden in den Gemeinderatsunterlagen detailliert aufgeführt.

Darin werden die Herstellungskosten auf 6,2 Millionen Euro geschätzt, wobei das Land einen Zuschuss von 1,1 Millionen Euro zahlt. Auch für die Kosten im Vorfeld der Maßnahme erhält Hirschberg Zuschüsse. So zahlte die Kommune für das Grundstück der evangelischen Kirchengemeinde 980 000 Euro, wobei der Zuschuss bei 548 000 Euro liegt. Die Abbruchkosten sind mit 292 000 Euro beziffert: hier gibt es einen Landeszuschuss in Höhe von 134 000 Euro. Der Architektenwettbewerb kostete 101 000 Euro, wobei der Zuschuss bei 18 000 Euro liegt, und das Blockheizkraftwerk zur Nahwärmeversorgung wird mit 138 000 Euro veranschlagt; der Zuschuss beträgt 13 500 Euro. Unter dem Strich zahlt Hirschberg ohne Landeszuschüsse rund sechs Millionen Euro.

Mit dem Dauerbrenner Ortsumgehung für Großsachsen wird sich der Gemeinderat am Dienstag ebenfalls befassen. Der Hintergrund ist ein gemeinsamer Antrag von CDU, Freien Wählern, FDP und SPD, der auf eine Initiative der Christdemokraten zurückgeht. Demnach soll die Verwaltung damit beauftragt werden, mit den zuständigen Behörden die Förderfähigkeit zu prüfen. Grundlage bilden die Untersuchungen des Büros Willaredt Ingenieure GbR Sinsheim aus den Jahren 2006 und 2007. Die Variante mit Brücke über den Landgraben lag damals bei 5,5 Millionen Euro; die Variante 2 mit einer Unterführung bei 9,9 Millionen Euro, wobei die Kosten für die erforderlichen Grunderwerbe nicht berücksichtigt wurden.

Gespräche mit Nachbarkommunen

Das Büro Schulz hat nun das Ganze aktualisiert und geht von einer Kostenschätzung von neun Millionen Euro für die Ortsumgehung aus - ohne Grunderwerb allerdings. Auf dieser Basis soll nun weiter verhandelt werden. Parallel dazu soll die Verwaltung mit Weinheim und Heddesheim wegen des Autobahnanschlusses „Weinheim-Süd“ sprechen.

Kämmerin Anna Dorothea Richter wird in der Sitzung zudem die aktuellen Zahlen der Mai-Steuerschätzung nennen. Zur Erinnerung: Ende April fehlten der Gemeinde 2,1 Millionen Euro an Gewerbesteuer. Der Ansatz für 2020 beträgt 4,6 Millionen Euro. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind das kommunale Energiemanagement. Hierbei wird der Leiter des Kompetenzzentrums Energiemanagement der KEA (Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH) diese Plattform vorstellen. Die Benennung der Mitglieder für den Gutachterausschuss „Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis“ sowie das Vorgehen beim Ruftaxi sind weitere Punkte auf der Tagesordnung.

Zu Beginn der Sitzung haben üblicherweise die Bürger bei der Fragezeit für Einwohner das Wort. Und am Ende besteht die Gelegenheit zu Bekanntgaben, Anfragen und Anträgen. Bürgermeister Ralf Gänshirt gibt am Schluss der Sitzung ferner die Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen des Gemeinderats und der beschließenden Ausschüsse bekannt.

Gemeinderat: 25. Mai, 18.30 Uhr, Bürgersaal des Rathauses

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.05.2020