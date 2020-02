Das Leben schreibt doch die schönsten Geschichten. Oder doch die Schlimmsten? Für manche ist das Auslegungssache – für Florian Sitzmann war das nie eine Frage. Am 31. August 1992 verlor er bei einem Unfall beide Beine. Über seinen Kampf hinaus aus dem Tal schrieb er 2009 sein erstes Buch „Der halbe Mann – dem Leben Beine machen“. Nach seinen internationalen sportlichen Erfolgen im Handbike ist Sitzmann seit elf Jahren mit seinem Programm „Halber Mann – ganzes Leben“ auf dem Weg durch die Republik. Das Thema Inklusion greift Sitzmann in „Bloß keine halben Sachen – Deutschland ein Rollstuhlmärchen“ auf. Im Jahr 2017 wurde ihm der „Live Award“ für sein Lebenswerk in Innsbruck verliehen. Zwei Jahre später wurde er für sein soziales Engagement mit dem „Humano Botschafter der Menschlichkeit“ ausgezeichnet.

Die Lesung mit Florian Sitzmann findet am Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr im Anbau der Alten Turnhalle statt. Veranstalter ist die Gemeindebücherei. Infos und Karten gibt es unter Telefon 06201/ 50 80 25. Einlass ist um 19 Uhr. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020