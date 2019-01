Liselotte von der Pfalz in der Krone

Liselotte von der Pfalz gibt sich die Ehre und hält Hof in der Krone zu Hirschberg: Am Donnerstag, 14. März, ab 19 Uhr, lädt die Volkshochschule zu einer Lesung mit Menü in das Hotel in Großsachsen ein. Andrea Lorenz führt als Liselotte von der Pfalz durch den Abend. Die Tochter des Kurfürsten Karl Ludwig erzählt mit viel Herz und Humor über ihre Kindheit und Jugend am Heidelberger Hof.

Mit 17 Jahren wird sie an den französischen Hof verheiratet. Hier erfährt Liselotte was es bedeutet, sich als Schwägerin des Sonnenkönigs Ludwig XIV. und als „Teutsche Prinzessin“ am Versailler Hof zu behaupten. Intrigen und Missgunst, ihr Heimweh nach der Kurpfalz und ihre Erlebnisse als zweite Madame in Frankreich, veranlassen sie, in unzähligen Briefen über Liebschaften und Allzumenschliches, Medizin und Anrüchiges, Mode und Sitten zu berichten. „Kurze Gebete, lange Bratwürste“ – Liselotte von der Pfalz nimmt kein Blatt vor den Mund.

Die Veranstaltung kostet 47 Euro einschließlich Menü. Anmeldeschluss ist der 14. Februar. Anmeldungen sind möglich über der Rufnummer 06201/99630 oder E-Mail: www.vhs-bb.de. wn

