LSP lädt zum 29. Frühlingslauf

Bald ist es so weit: Im Leutershausener Sportzentrum startet der LSP Leutershausen den 29. Frühlingslauf rund um das Sportgelände, weiter über Ladenburg und Schriesheim und dann wieder zurück ins Sportzentrum. Angeboten werden erneut vier Strecken: 6000 Meter Walking, 5000 und 10000 Meter Langstrecken und extra für die Schüler und Jugendlichen ein 1500-Meter-Lauf rund um das Wasserauffangbecken bis zurück ins Stadion. Die Anmeldungen erfolgen wieder im Schützenhaus, wo auch die Siegerehrung stattfinden wird. Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde und der Start erfolgt am Samstag, 7. April, pünktlich um 15 Uhr im Sportzentrum durch den Schützenverein „Hirschburg“. Im Anschluss an den Lauf erwartet alle Teilnehmer im Schützenhaus nicht nur die Siegerehrung mit der Übergabe einer Urkunde, sondern auch das berühmte, reichhaltiges Kuchenbuffet des Laufsportvereins. Alle Hobbyläufer und -walker sowie die Jugendlichen und Schüler sind zum Frühlingslauf eingeladen. Voranmeldungen sind nicht erforderlich. wh