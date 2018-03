Manuel Just: „Sie sind eine Bereicherung“

Anzeige

„Wir könnten mehr solcher Bürger brauchen“, sagt Manuel Just und hebt sein Glas. Die Runde in der Alten Villa stößt mit Prosecco auf vier Hirschberger an, die an diesem Mittag eine Ehrung für Engagement erhalten. „Vier Menschen, die die Gemeinde in vielfältiger Weise geprägt haben – sie sind eine Bereicherung“, nennt sie Just: Helfer, die es über Jahre ermöglicht haben, dass alte Menschen in geselliger Runde schöne Stunden erleben können.

Ganz oben auf Justs Liste steht der Name von Annegret Thaler, die sich seit 1985 engagiert. Zunächst in der Saatschule und ab 2009 beim Mittagstisch in der Alten Villa. Dort gehörte sie, wie der Bürgermeister betont, zu den „Geburtshelfern“, sei gute Seele, ständige Ansprechpartnerin und Organisatorin. Das fängt beim großen Ganzen an: Sie führt Listen, auf die sich die Mittagstisch-Teilnehmer eintragen können; das Essen wird an allen Wochentagen mit Ausnahme der Feiertage von einem Heddesheimer Altenheim geliefert. Thaler teilt aus ihrer Liste mit 29 Freiwilligen täglich zwei Personen für den Service ein.

Was sie ganz nebenbei noch tut, ist auch Just aufgefallen: Es gibt eine schöne Tischdekoration, überall ist an die Kleinigkeiten gedacht, die man so braucht beim Essen. Mit Blumen und einem Hirschberg-Gutschein dankt der Rathauschef dem „Tausendsassa der Gemeinde“ und vergisst auch ihrem Mann und Mitstreiter Johann Thaler nicht, der mit anpackt und zudem alle Arbeiten am Computer erledigt.