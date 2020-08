Mit Müllpickern ins Schloss Bellevue

Kleine Bürger ganz groß: Neun Kinder aus Hirschberg haben dem Müll den Kampf angesagt. Im Frühjahr 2019 haben die Viert- und Fünftklässler ihren eigenen Umweltclub gegründet und setzen sich seitdem gegen Umweltverschmutzung ein. Dafür erhalten sie nun den „Jugend hilft!“-Preis 2020 der Münchner Kinderhilfsorganisation „Children“. Mit ihrem „außergewöhnlichen gesellschaftlichen Engagement in jungen Jahren“ sind die Kinder still und heimlich zu einem Aushängeschild für die Gemeinde geworden. Bürgermeister Ralf Gänshirt sagte den Nachwuchs-Umweltschützern deshalb bei einem Treffen am Hilfeleistungszentrum seine Unterstützung zu und stellt dem Club ein eigenes Grundstück zur Verfügung.

Eine achtlos liegengelassene Bierflasche im Wald, ein Berg voll fahrlässig weggeworfener Plastikschnüre am Weinberg – den neun Kindern aus Hirschberg ist Müll in der Natur ein Dorn im Auge. Alles begann für sie im Frühjahr 2019. Seitdem die Jungen und Mädchen in der Grundschule bei Projektwochen und im Unterricht gesehen haben, welch dramatische Auswirkungen die Vermüllung für die Pflanzen- und Tierwelt haben kann, hatten sie keine ruhige Minute mehr.

„Wir haben gesehen, wie riesige Müllstrudel im Meer herumtreiben. Wie Tiere mit Plastik im Magen sterben. Und dass es immer weniger Bienen gibt“, erzählen sie. Doch was bereits viele wissen, löste bei den Grundschülern mehr aus. Sie wollten handeln und gründeten einen eigenen Umweltclub.

Jede Woche treffen sie sich in Jungen- und Mädchengruppen. Bewaffnet mit Müllpickern ziehen sie meistens an Feld- oder Waldränder. Was sie dort alles finden, hat sie selbst überrascht.

„Verbuddelte Zeitungen, Glasflaschen, Teppiche, Kissenbezüge oder T-Shirts“, berichtet der neunjährige Eduard. Auch Überreste von Gesichtsmasken seien inzwischen zu finden. Das Hauptproblem aber ist schnell ausgemacht: Plastik. All ihr Engagement hängten die jungen Aktivisten aber nicht an die große Glocke. Schließlich tun sie es für die Umwelt. Als vor wenigen Wochen dann ein Brief ins Bürgermeisterbüro flatterte, staunte Rathauschef Ralf Gänshirt nicht schlecht. Die spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation „Children“ hatte den Umweltclub aus Hirschberg als eine von acht Initiativen mit einem renommierten Jugendpreis ausgezeichnet. Ausgewählt wurden sie von einer Jury aus 100 Projekten. Verbunden mit der Auszeichnung ist nicht nur ein feierlicher Empfang im Schloss Bellevue mit Elke Büdenbender, Gattin des Bundespräsidenten, sondern auch ein spezielles Camp im Herbst in Berlin. Dort stehen den Kindern Experten für ehrenamtliche Projekte zur Seite.

„Gemeinde steht an Eurer Seite“

„Darauf könnt ihr euch schon etwas einbilden“, lobte Ralf Gänshirt beim Treffen. Der Bürgermeister sagte den Kindern seine „volle Unterstützung“ zu – etwa in Sachen Entsorgung des gesammelten Mülls. „Die Gemeinde steht ab sofort an Eurer Seite“, betonte er und zeigte sich selbst begeistert von so viel Engagement im Kindesalter.

Gemeinsam mit ihm und Gärtnermeister Hermann Ripp besichtigten die Kinder mehrere brachliegende Flächen am Hilfeleistungszentrum. Den großen Traum vom eigenbewirtschafteten Grundstück will Gänshirt den Kindern erfüllen. „Ob von Grund auf neu anfangen oder eine bestehende Grünfläche neu aufbereiten – ihr dürft entscheiden“, erklärte er. Den Umweltschützern schwebt ein kleines Biotop mit Blühwiese, Insektenhotels und Nistkästen vor.

Als Zeichen der Anerkennung gab es vom Bürgermeister noch ein Buch zum Thema Klimawandel. Weitere Mitglieder nimmt der Umweltclub auf. „Aber nur“, schickte der kleine Eduard gleich vorweg, „wenn es den Kindern ernst ist mit der Umwelt.“ Auch für den Deutschen Engagement-Preis ist die Truppe nämlich inzwischen nominiert. Dass sich ausgerechnet die Jüngsten so inbrünstig um eines der drängendsten Probleme kümmern, ist gleichermaßen traurig wie hoffnungsstiftend. ksm

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.08.2020