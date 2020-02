Musik für Geige und Klavier

In der Reihe „Concerti e più“ des Vereins „Musik in Hirschberg e.V.“ wird am Sonntag, 16. Februar, das erste Konzert des Beethovenjahres eröffnet durch das „Duo Allegro“. Die beiden Künstler Alexander Galushkin (Geige) und Rolf Fritz (Klavier) widmen das Konzert gleich zwei „Geburtstagskindern“, denn das Jahr 2020 ist musikalisch ein Jahr der Superlative. Nicht nur Beethovens 250. Geburtstag wird gefeiert.

Karten im Vorverkauf

Vor 120 Jahren wurde der große amerikanische Komponist Aaron Copland geboren. Als Beitrag für das Beethovenjahr des Vereins „Musik in Hirschberg“ spielt das Duo die wenig bekannten, dafür umso schöneren „Minka-Variationen“ von Beethoven. Wie immer findet das Konzert um 18 Uhr in der alten Synagoge (Hauptstraße 27) statt.

Tickets gibt es per E-Mail an info@musik-in-hirschberg.de, telefonisch über die Hotline 06201/2498733 oder direkt im Internet auf www.musik-in-hirschberg.de. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.02.2020