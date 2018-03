Musik in der Synagoge

Anzeige

Am Sonntag, 18. März, 18 Uhr, spielt der Pianist Moritz Ernst in der Ehemaligen Synagoge in Leutershausen ein spannendes Programm: neben der wunderbaren Chaconne in G von Georg Friedrich Händel und Sonaten von Josef Haydn präsentiert der Pianist Musik des Zeitgenossen Ralf Yusuf Gawlick, der 1969 in Pfaffenhofen an der Ilm mit kurdisch-türkischen Wurzeln geboren wurde.

Gawlick wurde als Musiker und Komponist zu beiden Seiten des Atlantik ausgebildet – studierte in Wien, Polen und in den USA. Dort lebt und arbeitet er heute am Boston College. Der Pianist und Cembalist Moritz Ernst pflegt ein außergewöhnlich breites Repertoire, welches von der barocken Virginalmusik bis in die Moderne reicht, wobei er auch oftmals im selben Konzert zwischen Cembalo und Klavier wechselt.

Neue Werke für das Cembalo

Im Bereich der modernen Musik arbeitet er mit führenden Komponisten der Gegenwart, um nur Klaus Huber und Wolfgang Rihm zu nennen, die ihm oftmals auch Werke widmen. Zudem entstehen durch seinen Einsatz und seine Anregungen auch wieder neue Werke für das Cembalo. Neben seinen Schwerpunkten Rameau, Händel, Beethoven, Hadyn, Brahms, Busoni und Debussy setzt sich Moritz Ernst immer wieder für unbekannte oder vergessene Komponisten ein. Dies beweisen seine Einspielungen der Klavierwerke von Malcolm Arnold oder die als Referenzaufnahme bezeichnete Gesamteinspielung der überlieferten Sonaten von Viktor Ullmann und Norbert von Hannenheim auf EDA.