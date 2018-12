Musik und Texte über Engel

Drei Stunden Programm mit Musik und Texten zur Advents- und Weihnachtszeit. Diese Möglichkeit bietet sich am Freitag, 14. Dezember, ab 19 Uhr bei der 9. „Langen Nacht der Adventsmusik und Weihnachtslieder“. Gäste erhalten viel Gelegenheit, schöne – bekannte wie unbekannte(re) – Lieder miteinander zu singen.

Der Initiator Helmut Steger hat sechs Musiker zum Musizieren mit dem und für das Publikum eingeladen: Eva Braunstein (Mezzosopran), Sigrid Haselmann (Harfe), Charlotte Nögel (Oboe), Michael Spengler (Viola da gamba), Ulrike Wettach (diverse Flöten) und Jens Schlichting am Klavier.

Konzert in drei Etappen

Helmut Steger wird schöne Texte beitragen und moderierend und singanleitend durch den Abend begleiten. So etwas wie ein „Generalthema“ sind dieses Jahr Engel, die in Liedern und Texten in vielerlei Gestalt begegnen werden. Wer diese ganz besondere Veranstaltung noch nicht kennt, sollte dies noch wissen: Gäste sind eingeladen, schon ab 19 Uhr dabei zu sein – oder erst zur 2. Stunde um 20.30 zu kommen; auch um 22 Uhr zur letzten Stunde wird die Tür noch geöffnet sein.

In den jeweils 30-minütigen Pausen gibt es vor der Alten Synagoge in der Hauptstraße 27 neben Punsch und Glühwein schöne festere Sachen für den Leib. Der Glühwein muss bezahlt werden (dafür erwirbt man Bons an der Kasse) – alle Gebäck und sonstigen Sachen sind dann inklusive. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018