Musik von der Straße aus

Musik ist Trumpf an jedem Sonntagabend in Leutershausen. Wenn die Menschen nicht mehr auf Konzerte gehen können, dann kommen die Musiker einfach zu ihnen. Oder spielen dort, wo sie zu Hause sind. So geschieht es seit rund drei Wochen im Hirschberger Ortsteil. Ganz besonders musikalisch ist es im Wohngebiet rund um die Hermann-Löns-Straße. Da weiß man sonntagabends gar nicht, an welcher Ecke man zuerst stehen und lauschen soll.

So auch diesmal. Auf der Suche nach dem Ort, an dem die Musik den Corona-Alltag ein wenig bunter macht, hört man schon um die Ecke erste Posaunentöne. Und wirklich: Da stehen sie, Sigrid, Annika und Henryk Rathai und die gebotenen Meter entfernt jeweils Michaela Schlegel und Walter Scholl. Sie sind ein Teil des Evangelischen Posaunenchores und beginnen mit „Judas Makkabäus“. Schon vorher haben sich die ersten Zuschauer eingefunden. Und man sieht es gleich: Jeder weiß, was das Gebot der Stunde ist. Keiner rückt dem anderen zu nah auf die Pelle, man winkt sich zu, grüßt sich, plaudert über die Entfernung und freut sich einfach, einmal wieder etwas gemeinsam zu erleben.

Dieter Lebherz hat wenige Meter neben den Blechbläsern in einem Gartenstuhl Platz genommen. Der 81-Jährige lässt es sich nicht nehmen, selbst zum Akkordeon zu greifen und seine Nachbarn zu unterhalten. Und das macht der Rentner richtig gut. „Wenn alle Brünnlein fließen“, ertönt das bekannte Volkslied. Die Jüngeren unter den Zuschauern sind nicht ganz so textsicher, dafür sind das die Älteren umso mehr. Ein paar Blätter mit den Texten werden darüber hinaus auch noch ausgeteilt und schon singt es die ganze Straße entlang.

Immer mehr Zuschauer kommen

Am Rande erzählt Lebherz von seinen musikalischen Anfängen. Als Schlagzeuger hatte er 1955 sein eigenes Orchester gegründet, die „Kapelle Lebherz“. Damals war es ganz zeitgemäß der Rock ’n’ Roll, mit dem die Band ihr Publikum unterhielt. Seit 1972 lebt der ehrenamtlich engagierte Rentner in Leutershausen.

Immer mehr Zuschauer kommen hinzu. Die Posaunenchor-Truppe unterhält mit dem Beatles-Hit „Yesterday“, Lebherz lässt den „Jäger aus Kurpfalz“ folgen. Beim geblasenen „Lobet den Herren“ singen nahezu alle mit. Ein kleiner Junge mit Windelpopo saust auf dem Laufrad vorbei. Andere Kinder sind mit dem Rad unterwegs. Eine Autofahrerin hält spontan an und hört zu. Kurz bevor Lebherz das Odenwaldlied anstimmt, hört man aus der Ferne weitere Musik. Dann Applaus. Neugierig geht es weiter durch die Nachbarschaft. Hier ist ein echter Profi am Werk: Violinist David Canisius. Seinen Namen verbindet man mit „The Capital Dance Orchestra“, dem er als Leader und Sologeiger vorsteht. Wohl dem, der so einen als Nachbarn und damit den Konzertgenuss in Coronazeiten frei Haus bekommt. Die „Ode an die Freude“ spielt Canisius nicht allein, er hat sich den zehnjährigen Trompeter Leon Knierim und den Saxofonisten Dr. Jürgen Knackmuß an die Seite geholt – ein Ohrenschmaus. Ebenso „Der Mond ist aufgegangen“ – auch wenn die Sonne noch vom tiefblauen Himmel strahlte und – passend zu einer Zeit, in der man sich nicht mehr ganz so frei bewegen kann wie sonst – „Die Gedanken sind frei“.

Für Gänsehautfeeling sorgt auch Christina Müller aus ihrer Dachgeschosswohnung. Sehen kann man die Tierarzthelferin nur von Weitem – ihre Stimme jedoch kann man wunderbar hören. Sie hat sich mit dem Mikrofon bewaffnet und begeistert die Zuschauer mit vielen Songs. Nenas „In meinem Leben“ ging direkt unter die Haut. „Jetzt will ich euch aber tanzen sehen!“ forderte sie ihre Zuhörer auf den Straßen auf, bevor sie „What a feeling“ von Irene Cara zum Besten gab. Und die Zuschauer? Die waren durch die Bank vom Event begeistert: „Das ist das Beste, was es überhaupt gibt“, freute sich Renate Menz. awa

