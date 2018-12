Musikalischer Festgottesdienst

Die Freude über die Geburt Christi wird am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, in der Wallfahrtskirche „Zur schwarzen Madonna“ in Leutershausen musikalisch verkündet. Für diesen Festgottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt, hat die Leiterin des Chors, Johanna Götz, ein abwechslungsreiches Programm ausgewählt. Eröffnet wird die Messfeier instrumental mit dem traditionellen „Maria durch ein´ Dornwald ging“.

Danach kommt vom Chor eine moderne Messe zweier Komponisten zur Aufführung: einmal aus der „Kleinen deutschen Messe“ des deutschen Komponisten Johannes Matthias Michel sowie aus der „Mass Of All Saints“ von dem britischen Musiker Alan Wilson. Auch ein Klassiker wird aufgeführt: Die Solo-Arie „Schließe, mein Herze, dies selige Wunder“ aus dem Bach´schen Weihnachtsoratorium.

Daneben sind auch die Gottesdienstbesucher immer wieder eingeladen, bekannte Weihnachtslieder zur Orgelbegleitung mitzusingen. red

