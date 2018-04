Nachwuchs bei den Burenziegen

Anzeige

Die Burenziegen im Leutershausener Gewann „In den Langen“ haben an Ostern wie erwartet Nachwuchs bekommen. Die kleinen, zurzeit noch weißen Ziegen kommen laut meckernd an den Zaun zu den Besuchern gerannt und sind neugierig, was da vor sich geht.

Die Burenziegen dürfen eigentlich nur vom Züchter Fridolin Scharm, einem Landschaftsgärtner aus Schriesheim, gefüttert werden. Die drei ersten Ziegen und einen Bock kaufte sich Fridolin Scharm in Ensingen bei Vaihingen bei einem anerkannten Züchter.

Weihnachtsbäume als Leibspeise

Die Ziegen bekommen wie üblich in diesem Alter das sogenannte Lämmerkorn, ein Alleinfutter für die Lämmermast, und immer frisches Wasser. „Ansonsten fressen sie an den Sträuchern und Ästen und haben außerdem mit dem Gras genügend Futterstellen auf dem Ackergelände“, sagt der Züchter. Besonders die alten Weihnachtsbäume gelten bei den Ziegen als „Leibspeise“ und werden ratzeputz gefressen. Als Scharm mit dem Futternapf und einem Eimer kommt, gibt es für die Jungtiere kein Halten mehr und man sieht deutlich: Es schmeckt ihnen.