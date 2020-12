Neue Aktion beginnt

Leutershausen.Der Kinoförderkreis steht hinter den Corona-Bestimmungen der Regierung mit dem zweiten Lockdown. Allerdings mit einem Grummeln im Bauch, wie die Vorsitzende Wiebke Dau-Schmidt erklärt. Denn die Politik habe sich erneut die Kinos und Theater ausgeguckt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand im Kino ansteckt. Die Leute sitzen dort brav auseinander“, erzählt sie.

Bislang ist das Olympia-Kino ganz gut über die Runden gekommen. „So dramatisch ist das für uns noch nicht. Aber ewig kann dies nicht dauern“, sagt die Vorsitzende und zielt darauf ab, dass niemand weiß, wie lange das Kino geschlossen bleibt.

Mehrere Faktoren nennt Dau-Schmidt, weshalb es dem Kino nicht schlecht geht. Da ist das Finanzpolster, das noch nicht aufgebraucht ist. Da sind zum anderen die Unterstützungen des Staates wie Kurzarbeiter- oder Überbrückungsgeld sowie die beantragte „Novemberhilfe“.

Gutscheine jetzt erhältlich

Ein sehr wichtiges finanzielles Standbein sind die Mitglieder, deren Zahl im Krisenjahr stetig anwächst. Derzeit sind es 560. Allein in diesem Jahr zähle der Verein schon 50 neue Mitglieder. Und die bleiben dem Verein treu und zahlen Mitgliedsbeiträge (30 Euro als Einzelperson und als Paar 50 Euro im Jahr). Der Zuschauerbesuch von normalerweise um die 2000 pro Monat ist dagegen wegen der Corona-Pandemie auf zuletzt 600 im Oktober eingebrochen.

Um weiteres Geld in die Kasse zu spülen, setzt der Kinoförderkreis erneut auf eine Gutschein-Aktion. Über die Kino-Homepage www.olympia-leutershausen.de und gegen eine Ausleihgebühr kann man die Filme für 24 oder 48 Stunden anschauen. Da das Verschenken von Kino-Gutscheinen schon immer sehr beliebt war, öffnet das Kino an zwei Tagen seine Kasse: Am Samstag, 12. Dezember, und am Samstag, 19. Dezember, von 10 bis 13 Uhr. hr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020