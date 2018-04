Neue Ampelschaltung am Großsachsener Knotenpunkt

Anzeige

Hängt da nicht eine neue Ampel? Fast hätte man das Kästchen übersehen, das seit Kurzem beim Schreibwarengeschäft an der Kreuzung B3/Riedweg/Breitgasse hängt und immer wieder einen einladend grünen Pfeil in Richtung Tal streckt. Ganz dezent deutet es die Änderung im Ampelverkehr an, die, so beabsichtigt es das Landratsamt als Verkehrsbehörde, eine Verbesserung der chaotischen Verkehrsverhältnisse am Knotenpunkt bringen soll.

Das Lichtsignal gibt ab sofort den von Weinheim kommenden Linksabbiegern den Weg in die Breitgasse frei. Biegt man von der Breitgasse oder dem Riedweg auf die B3 ab, gibt es eine weitere Neuerung: Autofahrer dürfen nun bereits losfahren, wenn die Grünphase für die querenden Fußgänger noch nicht beendet ist – das soll den Verkehrsfluss beschleunigen, ebenso wie die neue, separate Grünschaltung für beide Richtungen. Dazu kommen „Schleifen“ im Boden, die das Verkehrsaufkommen zählen und ein System, das der OEG ein zügiges Durchqueren der Engstelle ermöglicht.

Im Selbstversuch mit dem Auto wirkt das Ganze schon mal überzeugend: Die Straßen sind gegen zehn Uhr vormittags frei, von Leutershausen kommend gibt es keinen Rückstau. Allerdings hat die Neuerung derzeit noch nicht ihre Feuerprobe bestanden.