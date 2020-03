Neuer Anlauf für Ortsumgehung

Seit Jahrzehnten wird über die Ortsdurchfahrt diskutiert. Ortsumgehung, Südumgehung, also die Verlängerung des Autobahnzubringers in Richtung Tal, Verbreiterung der B 3, Autobahnanschluss Weinheim-Süd – alles wurde schon besprochen, beantragt und wieder verworfen. Bis auf eine Änderung der Ampelschaltung ist bisher wenig passiert, um eine Lösung für das Nadelöhr im Hirschberger Ortsteil Großsachsen zu finden.

Jetzt starten CDU, Freie Wähler, FDP und SPD einen neuen Anlauf. Diesen Gemeinschaftsantrag für eine Ortsumfahrung Großsachsens stellte der CDU-Fraktionssprecher Christian Würz in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass die Grüne Liste Hirschberg (GLH), diesen nicht unterstützt. In einem Antrag von Dienstagmorgen sah dies noch anders aus. Da stand noch der stellvertretende Bürgermeister Karlheinz Treiber als Befürworter auf dem Antrag. Und dies ist bemerkenswert, denn Treiber gehört der GLH an, und die ist ausdrücklich gegen eine Ortsumgehung. Im Laufe des Tages muss es wohl hinter den Kulissen ordentlich rumort haben, denn am Abend fand sich der Name Treibers nicht mehr auf dem Papier.

Doch zurück zum Gemeinschaftsantrag. CDU-Fraktionschef verwies darin auf die „leidvolle Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt“. Verkehr aus dem Odenwald in Richtung Autobahn, Durchgangsverkehr der Bundesstraße und die OEG-Linie auf der Fahrbahn führen insbesondere in den Stoßzeiten in der Ortsdurchfahrt zu enormen Rückstaus, Lärm und Emissionsbelastungen.

Daher werde seit Jahren aus der Bevölkerung, aber auch aus den politischen Gremien der Wunsch geäußert, dass große Lösungen diskutiert und angepackt werden müssen, um die Verkehrssituation nachhaltig zu verbessern. Vonseiten der Mehrheit der politischen Vertreter von Hirschberg wurde im zurückliegenden Kommunalwahlkampf für eine Ortsumfahrung plädiert, sagte Würz. Nur die GLH lehnt diese neue Straße ab und setzt stattdessen eher auf einen Autobahnschluss Weinheim-Süd.

Die Möglichkeiten zur Umsetzung einer solchen Ortsumfahrung zu erörtern, war laut Würz das Ziel einer Besprechung am 8. Januar zwischen dem Amtschef des Verkehrsministeriums, Ministerialdirektor Prof. Uwe Lahl, und Vertretern des CDU Gemeindeverbandes Hirschberg.

Ministerialdirektor Lahl zeigte dabei mögliche Lösungsansätze für die Verwirklichung einer Ortsumfahrung auf. Hierbei betonte er, dass es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine Bundesstraße handelt. Ohne den Bund gehe da nichts. Die Tatsache, dass eine Ortsumfahrung Großsachsen nicht im aktuellen Bundesverkehrswegeplan enthalten ist, kommt erschwerend hinzu. „Natürlich könne eine Aufnahme in den nachfolgenden Bundesverkehrswegeplan 2030 geprüft werden, doch auch dann sind die Aussichten auf eine zeitlich absehbare Lösung der Verkehrsprobleme eher gering“, so die Einschätzung der Straßenbauverwaltung.

Aktuelle Fördersituation nutzen

Daher warb der Amtschef des Verkehrsministeriums dafür, dass die Gemeinde selbst tätig werde und die aktuell sehr positive Fördersituation im Land Baden-Württemberg nutze. Mit dem Bau einer gemeindeeigenen Ortsrandstraße könnten viele Probleme gelöst werden. Zum einen hätte die Gemeinde die Planungshoheit und könnte den Zeitplan bestimmen. Zum anderen könnte sie über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) von Fördermitteln des Landes auf Bau- und Planungskosten profitieren. Im LGVFG gesetzlich verankerte Fördermittel in Höhe von 320 Millionen jährlich sprechen eine eindeutige Sprache und verdeutlichen den Stellenwert, welcher die Landesregierung der Förderung, insbesondere kommunaler Projekte, beimisst.

Die Fraktionen von CDU, FW, SPD und FDP sind laut Würz der Ansicht, dass „wir nicht weitere Jahrzehnte auf eine Lösung aus Berlin warten können, sondern die Bürger erwarten von den handelnden Politikern auf Orts- und Landesebene eine rasche Lösung. Die zunehmende Lärm- und Umweltbelastung können wir unseren Bürgern in Großsachsen nicht mehr länger zumuten.“

Daher stellt man den gemeinsamen Antrag an die Verwaltung, auf der oben genannten Gesprächsgrundlage unter Einbeziehung aller bisherigen Planungsvorschläge der Fraktionen und der zurückliegenden Gutachten und Planungen mit dem Verkehrsministerium BW und dem Regierungspräsidium Karlsruhe die Möglichkeiten und Bedingungen der Umsetzung einer zeitnahen Realisierung einer Ortsumfahrung von Großsachsen zu erarbeiten und dem Gemeinderat zeitnah vorzulegen. hr

