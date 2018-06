Neues zum Tag der Einwohner

Anzeige

Normalerweise findet der Tag der Einwohner in den Grundschulen oder in der Alten Turnhalle statt. 2018 weicht die Gemeinde von diesem Konzept ab. Bürgermeister Manuel Just erläuterte in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch den Grund. Im Mai 2018 jährte sich die Einweihung des Rathauses zum 25. Mal. Die Verwaltung regt daher an, dies mit einem einen Tag der offenen Tür zu feiern.

Verwaltung bestimmt Themen

Auch ein kleines Unterhaltungsprogramm der Vereine sei wünschenswert. Darüber hinaus wird die Verwaltung aktuelle Themen aufbereiten und an Informationsinseln im Bürgersaal präsentieren. Diese Themen sind der Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen, die Hallensanierungen und die Kommunalwahl 2019. Üblicherweise bestimmen die Gemeinderäte die Themen, in diesem Jahr sollte darauf verzichtet werden. „Wir treffen die Auswahl. Wenn jemand ein Thema hat, welches er gerne aufbereitet hätte, kann er sich ja melden“, fragte Just in die Runde. Die Vorgehensweise für den Tag der Einwohner traf auf Zustimmung. Dieser findet am Totensonntag, 25. November, von 11 bis 17 Uhr im Rathaus statt. WN