175 555 Euro. So hoch ist der Zuschussbedarf für den Hirschberger Wald; die Summe steht im Forstwirtschaftsplan für 2021, der jetzt dem Gemeinderat zur Abstimmung vorlag. Bürgermeister Ralf Gänshirt sah die Zahl mit einem gewissen Pragmatismus: „Das hohe Defizit macht deutlich, wohin die Reise geht. Die Ökonomie tritt in den Hintergrund, Naherholung und Ökologie in den Vordergrund.“

Eschentriebsterben, der Borkenkäfer und Dürreschäden hätten für Verluste gesorgt, nickte Walter Pfefferle. Der Revierförster betonte aber, dass im kommenden Jahr trotzdem 55 Festmeter mehr eingeschlagen würden; geplant sei eine Gesamtmenge von 2210 Festmetern. Zwar befinde sich der Forst in einer „angeschlagenen Situation“, doch wollte er sie im großen, geschichtlichen Zusammenhang sehen.

Uns so zitierte er aus einer Aufzeichnung von 1690: Da habe sich der Wald in einem traurigen Zustand befunden, „lauter Hecken und Sträucher“, außer Brennholz habe nichts geschlagen werden können.

Historischer Rückblick

Knapp 100 Jahre später wurde der Beschluss revidiert, ein Buchenwäldchen zu fällen, um Schulden zu bezahlen: „Vielleicht wegen Gewissensbissen? Der Wald war wichtig für die Daseinsvorsorge, man war bereit, in schlechten Zeiten Anstrengungen dafür auf sich zu nehmen.“

1788 legte der Amtmann dem Grafen Karl von Wiser einen ernüchternden Bericht vor: „Lauter Bückel, mit wilden Heiden überwachsen.“ Zwei Jahre später wurde ein „öder Berg besät“, 1840 kam es zur Stammholz-Versteigerung in bescheidenem Umfang, und weitere zehn Jahre später erfolgte die erste Forsteinrichtung. Die Bäume brachten wieder Erträge; im 19. Jahrhundert wurde die Gerbeichen-Gewinnung wichtig, die Gemeinde verkaufte den Rohstoff für die Lederverarbeitung an die Firma Freudenberg.

Nach dem Zweiten Weltkrieg litt der Wald am Raubbau, die Menschen plünderten ihn zu Notzeiten, um Brennholz zu haben. 1947 forderte der Gemeinderat die Bevölkerung auf, sich gegen gute Bezahlung an der Aufforstung zu beteiligen. „Niemand meldete sich“, bemerkte Pfefferle. Weshalb die Verwaltungsmitarbeiter eine Woche lang zum Anpflanzen verpflichtet wurden.

Der Sachverständige hob die Bedeutung des Forstes hervor, nicht nur als Rohstofflieferant, sondern auch als Erholungsort, Lebensraum von Tieren und Pflanzen oder Wasserspeicher. Aber: „Der Wald an der Bergstraße ist kein Selbstläufer.“ Müsse doch ständig gegen Brombeeren, Geißblatt, Wilden Hopfen, Waldrebe oder Neophyten, bisher nicht heimische Pflanzen, gekämpft werden. Im Wirtschaftsplan sei ein Puffer eingebaut für Trockenheitsschäden, und bislang sei unklar, ob es in den kommenden Jahren weiteres „Schadholz“ gebe.

Erneut Aufforstung geplant

Im Frühjahr sei eine große Fläche aufgeforstet worden; die Feuerwehr habe bewässert, doch starben während des trockenen Aprils 800 Bäumchen, die 2021 ersetzt werden müssten. Dazu sei geplant, ein Areal von 0,6 Hektar mit Eichen, Douglasien und Feldahorn zu bepflanzen.

Im Gemeinderat machte immer wieder das Wort vom Wald die Runde, der „uns lieb und teuer“ sei, doch bewertete auch CDU-Gemeinderat Matthias Dallinger die niedrigen Erträge aus dem Verkauf nüchtern: „Der Markt regelt den Preis.“ Richtig sei es, den für Trockenheit anfälligen Fichtenbestand zurückzunehmen. „Wir können froh sein, dass das Ergebnis nicht noch schlechter ausgefallen ist“, fand Eva-Marie Pfefferle (SPD), während Jörg Mayer für die Freien Wähler feststellte: „Wir tun unser Möglichstes, den Wald zu retten.“ Aber ein Mehr an Gewerbesteuer sei sicher auch hilfreich.

Für FDP-Sprecher Oliver Reisig stand fest: „Wenn in Zukunft die Frage kommt, was uns wichtiger ist, die Windkraft oder der Wald, dann ist das eindeutig der Wald.“ Für den Plan gab es einstimmig grünes Licht.

Auch von Karlheinz Treiber (Grüne Liste), doch der holte dafür noch einmal geschichtlich weit aus: In seiner Kindheit sei von Schriesheim bis Leutershausen kein einziger Baum gestanden, „die Wingerte gingen hoch bis zu den Burgen.“ Vor 100 Jahren sei der Pfälzer Wald nur ein Sandsteingebirge gewesen; trotz Klimawandels und Sturmschäden stehe daher eines fest: „So viel Wald haben wir seit der Hermannsschlacht nicht mehr gehabt.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020