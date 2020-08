Ohne Prozession Maria ehren

Fast 300 Jahre steht sie nun da. Das Kind im Arm, den Kopf kaum merklich zur Seite geneigt. Ganz so, als würde sie zuhören. Seit fast 300 Jahren richtet die schwarze Madonna ihre großen, dunklen Augen auf Gläubige in Leutershausen. Die Tradition hat Krisen und Kriege überstanden, Tausende Pilger lockt das schwarze Marienbildnis jährlich an die Bergstraße. Seinen Höhepunkt findet die Gottesmutter-Verehrung zu Mariä Himmelfahrt am 15. August, wenn Hunderte gleichzeitig in die St.-Johannes-Kirche drängen und mit Lichtern durch den Schlosshof ziehen. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Feierlichkeiten in diesem Jahr aber kleiner ausfallen.

Fast kann Gemeindereferentin Gabriele Mihlan-Penk die Eucharistiefeier vor sich sehen. Junge Pärchen mit Rucksäcken und Wanderstiefeln schieben sich genau wie Witwen oder Nonnen in langen Kutten durch die engen Gassen von Leutershausen. Drinnen in der katholischen Kirche riecht es streng nach Weihrauch. Dicht an dicht drängen sich die Gläubigen auf die Bänke. Sie beten das Ave-Maria – dutzende Male, noch bevor die Messe überhaupt begonnen hat. Eine Vorstellung, die in Zeiten von Abstands- und Hygieneregeln unvorstellbar weit weg erscheint.

Die Wallfahrtsfeier, zu der eigentlich Christen von der ganzen Bergstraße und darüber hinaus kommen, stand deshalb lange auf der Kippe. Doch die St.-Johannes-Gemeinde mit Herz-Jesu in Oberflockenbach kann nun ein abgespecktes Programm mit zwei Messen im Mittelpunkt anbieten.

Kein gemeinschaftliches Singen

Am 15. August können lediglich jeweils 50 Besucher den Messen beiwohnen. Außerhalb des Gotteshauses sollen weitere 60 Plätze hinzukommen. Sowohl für den Gottesdienst am Morgen als auch für den am Abend ist eine Anmeldung notwendig. Die erste Messe um 10 Uhr begleiten die in Leutershausen bekannte Musikerin Johanna Götz und Timur Ahmad, Chorleiter aus Oberflockenbach. Für Gabriele Mihlan-Penk ist das besonders erfreulich, weil das gemeinschaftliche Singen der Gemeinde noch untersagt ist. Dazwischen gibt es um 15 Uhr eine kurze Rosenkranz-Andacht.

Nicht nur wegen des begrenzten Platzangebots erwartet Mihlan-Penk deutlich weniger Besucher von außerhalb. Denn die Gemeinde bietet nicht, wie sonst üblich, Verpflegung für Pilger über den ganzen Tag hinweg an. Am schmerzlichsten werden die Katholiken aber wohl die traditionelle Lichter-Prozession zum Abschluss des Tages durch den gräflichen Schlosshof vermissen, der genau wie die Andacht für Kleinkinder komplett entfällt. Dass das Angebot in diesem Jahr kleiner ist, trübt die Freude zwar ein wenig – die Gemeindereferentin ist aber froh, dass es überhaupt eine Feier gibt. Schließlich genießt Maria Himmelfahrt in der Gemeinde einen hohen Stellenwert.

Seit über einem Vierteljahrhundert erhalten die Katholiken den Brauch aus Messe und Lichter-Prozession zu Ehren Marias. Seinen Ursprung hat der Hauptwallfahrtstag in Leutershausen im Anfang des 18. Jahrhunderts, als Ferdinand Andreas Graf von Wiser eine Kapelle nach italienischem Vorbild bauen ließ. Von dort, aus dem „Heiligen Haus“ von Loreto, der Legende nach Marias Geburtshaus, stammt auch das Original der schwarzen Madonna. „Ob mit oder ohne Prozession. Den eigentlichen Sinn feiern wir trotzdem: Maria zu ehren und an ihre Aufnahme in den Himmel zu erinnern“, betonte Mihlan-Penk. Auf einen auswärtigen Prediger verzichtet die Gemeinde, Pfarrer Stephan Sailer hält alle drei Messen.

Für all diejenigen, die keinen Platz mehr zur Andacht ergattern, ist die Kirche von 11 bis 18.30 Uhr geöffnet. Mihlan-Penk erinnerte daran, den Platz um die Kirche nicht zum Parken zu nutzen, da dieser für weitere Sitzmöglichkeiten gebraucht werde. ksm

