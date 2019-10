Oktoberfest in der Alten Villa

Der Odenwaldklub (OWK) lädt seine Mitglieder am Sonntag, 20. Oktober, ab 12 Uhr zum Oktoberfest in die Alte Villa ein. Mitzubringen sind, außer guter Laune, Teller, Besteck, Kaffeetassen und Kuchenteller. Es gibt Weißwürste (Kalb) oder Regensburger Würstel (Rind/Schwein) mit Kartoffelsalat, Laugengebäck und Bier, nachmittags dann Kaffee und Kuchen. Der Unkostenbeitrag beträgt sechs Euro pro Teilnehmer. Interessierte und solche, die einen Kuchen mitbringen können, werden gebeten, sich bis spätestens 12. Oktober bei Gisela Beer, Telefonnummer 06201/5 42 64 (ab 20 Uhr), E-Mail: info@owk-leutershausen.de oder Ingrid Pfliegensdörfer, Telefon 06201/5 81 90, E-Mail: pfliegies@t-online.de anzumelden. Helga Schröder bietet eine kleine Wanderung im herbstlichen Wald an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Landwehrhagener Platz. wn

