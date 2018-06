OWK-Ausflug an die Mosel

Anzeige

Der OWK Leutershausen unternimmt am 14. Juli einen Tagesausflug an die Mosel. Angeboten wird eine Schifffahrt mit Aufenthalt in Bernkastel-Kues oder eine Wanderung auf dem Moselsteig. Los geht es um 7.15 Uhr mit dem Bus vom Gasthaus „Zur Bergstraße“ direkt am RNV Bahnhof nach Neumagen. Die Teilnehmer der Schifffahrt steigen hier aus.

Von dort geht es mit dem Schiff nach Bernkastel. Die Fahrt dauert rund eineinhalb Stunden. So gegen 12 Uhr erreicht man Bernkastel. Die Wanderer fahren mit dem Bus bis Osann. Hier beginnt um 10.30 Uhr die etwa vier vierstündige Wanderung auf dem Moselsteig. Die Wegstrecke beträgt 15 Kilometer und hat eine Steigung von 340 Metern. Anmeldung bis spätestens 11. Juli bei Raumausstattung Bock. wn