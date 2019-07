OWK feiert Sommerfest

Der Odenwaldklub (OWK) lädt seine Mitglieder am Sonntag, 11. August, ab 12 Uhr, zum Sommerfest in die Alte Villa ein. Auf die Mitglieder warten ein rustikales Mittagessen und nachmittags Kaffee und Kuchen. Helga Schröder bietet an diesem Tag eine kleine Wanderung im Ortswald an. Der Weg führt über den Waldlehrpfad, Haferbuckel, Buchenweg zur Alten Villa. Treffpunkt zu dieser Wanderung ist um 10 Uhr am Landwehrhagener Platz. Teilnehmer am Fest werden gebeten, Teller, Kaffeegeschirr und Besteck mitzubringen. Anmeldungen nehmen Gisela Beer, Telefon 06201/54264 (ab 20 Uhr), oder Ingrid Pfliegensdörfer, Telefon 06201/58190,entgegen. Anmeldeschluss ist der 4. August. wn

