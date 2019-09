OWK wandert am Biedensand

Die nächste OWK-Mittwochswanderung ist am 11. September. Bei dieser Tour will man sich in das Naturschutzgebiet Biedensand bei Lampertheim begeben. Die Teilnehmer werden einen Rundweg von etwa 4,7 Kilometern erwandern und anschließend im Kreuzhofbauer in der Biedensandstraße zur Mittagsrast einkehren. Der Treffpunkt zu dieser Wanderung ist um 9.10 Uhr an der nördlichen Haltestelle der Buslinie 630 in der Heddesheimer Straße. Mit dem Bus fährt man nach Heddesheim und von dort um 9.37 Uhr mit der Linie 5 A zum Mannheimer Hauptbahnhof. Hier geht es um 10.39 Uhr mit dem Zug nach Lampertheim und mit der Buslinie 604 um 11 Uhr zum Biedensand. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.09.2019