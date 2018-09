OWK wandert im Odenwald

Die nächste Wanderung der Senioren des Odenwaldklubs (OWK) Großsachsen Senioren findet am Donnerstag, 27. September, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am VRN-Bahnhof in Großsachsen zur Fahrt nach Weinheim. Weiterfahrt mit der Weschnitztalbahn ab Hauptbahnhof, Gleis 6, um 10.52 Uhr. Ausstieg am Haltepunkt Lörzenbach-Fahrenbach und Wanderung bis zur Käserei. Hier wird das Mittagessen eingenommen. Es gibt Gelegenheit, dort Käsespezialitäten aus eigener Herstellung zu erwerben. Für 14.35 oder 15.35 Uhr ist die Rückfahrt geplant. Anmeldung sind bis spätestens 24. September bei Erna Hahn unter der Telefonnummer 06201/5 66 38 möglich. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018