OWK wandert nach Fürth

Die nächste Tageswanderung führt den Odenwaldklub (OWK) am Samstag, 20. Juli, von Heppenheim nach Fürth. Treffpunkt ist um 7.55 Uhr am RNV-Bahnhof Leutershausen. Zugabfahrt in Weinheim um 8.48 Uhr.

Am Marktplatz in Heppenheim beginnt die etwa 15 Kilometer lange Wanderung. Zunächst ansteigend durch den Wald auf knapp 400 Meter zur Jägersrast, von dort weiter über die Flur nach Mittershausen, Linnenbach am Hang entlang zum Schleenhof in Fürth, wo die Schlussrast gehalten wird.

Ab Jägersrast führt der Weg weitgehend abwärts. Die Wanderführer sind Klaus Bressler und Helga Schröder, die auch die Fahrkarten besorgen. wn

