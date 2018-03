Pantomime im Kino

Anzeige

Typisch Frau? Typisch Mann? Auf humorvolle und poetische Weise bringt Damir Dantes die Tragikomik der Geschlechterbeziehung pantomimisch auf die Bühne. Er zeigt in mehreren Episoden Frau und Mann in typischen Alltagssituationen mit ihren unterschiedlichen Eigenheiten und Eigenschaften; allein die Körpersprache verrät das Geschlecht. Dem Zuschauer wird der psychologische Spiegel vorgehalten.

Der ausgebildete Tänzer und Marcel-Marceau-Schüler verbindet in seinen Choreografien Elemente der Pantomime mit Musik und Tanz. 2009 gewann er beim Internationalen Theaterfestival in Sarajevo sowohl den Hauptpreis als auch den Publikumspreis, 2010 den ersten Preis beim Internationalen Pantomime Festival in Skopje. Damir Dantes, der auch als Theaterpädagoge arbeitet, lebt in Zürich.

Am Dienstag, 10. April, kommt er um 20 Uhr ins Olympia-Kino, Hölderlinstraße 2. Vorverkaufstellen: Poststübchen Leutershausen, Telefonnummer 06201/4881755, Schreibwaren Fäßler Großsachsen, Telefonnummer 06201/ 2564280, Opus Schriesheim, Telefonnummer 06203/937684. wn