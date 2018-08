Pfarrer Henn erhält am Ende viel Applaus

Anzeige

Mit selbst gepflückten Kräutersträußen in den Händen sind die Menschen gestern Morgen durch die Straßen von Leutershausen gezogen. Ihr Ziel: Die katholische Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist. Hunderte Pilger aus der Region versammelten sich zu diesem Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Das Gotteshaus füllte sich schnell, viele Besucher hatten ihre Kräuter- und Blumensträuße aus dem eigenen Garten mitgebracht.

Pfarrer Stephan Sailer eröffnete die Wallfahrtsmesse und übergab anschließend das Wort an seinen Heidelberger Kollegen und Neupriester Vikar Georg Henn. In der Predigt teilte Henn seine Lebenserfahrung als junger Pfarrer und erzählte von der prägenden Zeit in der Bibelschule in Nazareth. Oft stellte er sich damals die Frage, warum Maria so wichtig ist. Hatte er Anfangs noch seine Schwierigkeiten, die Geschichte rund um Jungfrau Maria zu glauben, ist sie ihm mit der Zeit wichtig geworden. „Maria ist kein theologisches Konstrukt, sondern eine lebendige Erfahrung“, sagte er.

„Maria ist eine besondere Frau“

„Jesus holte Maria am Ende ihres Lebens zu sich, damit sie von dort aus für uns da sein kann und wir unsere Sorgen und Bitten zu ihr bringen können. Diese Auffahrt in die Herrlichkeit des Himmels feiern wir heute. Maria ist eine besondere Frau“, erzählte Henn. „Maria ist wie eine zweite Mutter. Man kann zwar auch ohne sie ein guter Christ sein. Aber mit ihr ist es schöner“, fügte er hinzu.