Polizei erwischt mutmaßliche Diebe

Die Indizien sprechen gegen sie – jetzt ermittelt die Polizei gegen vier Verdächtige wegen Fahrraddiebstahls. Wie ein Behördensprecher mitteilte, waren die jungen Männer in der Nacht zum Samstag aufgefallen, weil sie in der Johann-Dörk-Straße in Hirschberg mehrere Fahrräder aus einem Kleintransporter ausluden und in ein Haus brachten.

Im Fahrzeug des Quartetts erblickten die Beamten im Fußraum einen Bolzenschneider. Noch während der Überprüfung kamen drei der Männer aus dem Haus und fragten nach dem Grund der Kontrolle. Den vierten Verdächtigen trafen die Polizisten in der Wohnung an. Im Garten des Hauses fanden sie zudem vier Fahrräder, über deren Herkunft die vier 21- bis 24-Jährigen nur „fadenscheinige Angaben“ machen konnten, wie es im Polizeibericht heißt. Die Räder wurden sichergestellt. Zeugen oder Geschädigte, denen ein Fahrrad gestohlen wurde, bittet die Polizei, sich beim Revier in Weinheim unter Telefon 06201/100 30 zu melden. agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020