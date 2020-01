Polizist auf der Bühne

Als der letzte Satz zur Pause von den Schauspielern gesprochen war und der Applaus noch anhielt, betrat ein Polizist die Bühne. „Der Fahrer des Wagens „...–... 123“ möchte bitte zu seinem Fahrzeug kommen“. Sofort meldete sich in den ersten Reihen der Halter des Wagens, für die Zuschauer in den hinteren Reihen war dies jedoch nicht zu hören. „Das war ein Gag mit dem Polizisten“, sagte eine Besucherin. Die Dame, die ihr gegenüber saß, erwiderte: „Gebasst hot des awwer näd zu dem Schdigg“. Die Szene sorgte in der Pause und nach dem Stück aber für Diskussionen. Wie sich herausstellte, war es „bittere Realität“. Der Wagen wurde beim Rangieren angefahren und der Polizist vermutete den Fahrzeughalter des beschädigten Wagens im Theater im Bürgerhaus. Also hatte auch der PKW-Fahrer keine wirklich ruhige Stunde. diko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020