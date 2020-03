Projekt mit vielen Tücken

Für Christian Orth, Architekt der Familienheim Rhein-Neckar, stellt das geplante Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße 17 eine besondere Herausforderung dar. Nicht zuletzt, weil der Neubau in der Gemeinde umstritten ist und mehrfach umgeplant werden musste.

Lange Zeit herrschte Ruhe auf dem Leutershausener Areal, obwohl der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) im Juli 2019 endgültig seine Zustimmung gegeben hatte. Der ATU bewilligte damals zähneknirschend ein Mehrfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen und einem Satteldach sowie einer Firsthöhe von 11,41 Meter. Das Gebäude wird einen Aufzug und eine umweltfreundliche Wärmepumpenheizanlage erhalten, die ohne fossile oder sonstige Verbrennung funktioniert, schreibt der Architekt.

Überraschungen im Erdreich?

Jetzt wurde damit begonnen, das alte Gebäude zu entrümpeln. Da tritt schon das nächste Problem auf: die Stromversorgung, die über Freileitung erfolgt. „Wir warten derzeit auf eine Lösung durch die zuständigen Stadtwerke Viernheim. Die müssen nun klären, wie die Leitung runtergenommen wird und wie die Nachbarschaft mit Strom versorgt werden kann“, erläutert er im Gespräch. Dies sei in der Tat nicht so einfach: „Wir können die Nachbarn, darunter etliche Gewerbetreibende, ja nicht im Dunkeln stehen lassen.“ Erst wenn der Versorger alles geklärt und das Problem gelöst hat, können die Bagger das jetzige Haus abreißen und mit dem Rohbau des Neuen begonnen werden.

Einen genauen Zeitplan für das Mehrfamilienhaus mit den neun Wohnungen, die zwischen 80 und 107 Quadratmeter groß sind, kann Orth daher nicht vorlegen. Denn der Tiefbau birgt schon das nächste Problem: Da sich in dem Bereich früher die Heisemer Brauerei Förster befunden hatte, könnten die Bauarbeiter im Erdreich auf weitere Überraschungen stoßen: „Eventuell werden alte Keller vorgefunden. Ich bin deshalb gespannt, was wir sonst noch entdecken“, meint der Planer und hofft, dass es deshalb nicht zu weiteren Verzögerungen kommt.

Neun Stellplätze

Der Familienheim-Architekt spricht deshalb immer wieder von einem Projekt in einem „sehr sensiblen Bereich“. Dies hängt vor allem mit den „engen Örtlichkeiten“ in der Straße zusammen. Dies führte auch dazu, dass der Hirschberger ATU mehrfach die Stellplatzfrage angesprochen und die Planungen abgelehnt hatte. Dies kam für den Architekten nicht überraschend, wie er bestätigte.

Laut Vorgabe der Landesbauordnung werden nun pro Wohnung ein Stellplatz, also insgesamt neun Stück, auf dem knapp 1000 Quadratmeter großen Grundstück ausgewiesen. Die Zufahrt erfolgt über die Friedrichstraße. „Wir hätten gerne mehr Stellplätze errichtet, aber wir wollten deshalb keine Wohnung weglassen“, sagt Orth und nennt auch einen Grund: „In zehn Jahren denken wir möglicherweise über das Thema Auto und Mobilität ganz anders nach“, ergänzt er und führt als Beispiel den amerikanischen Fahrdienstleister „Uber“ an. Eine Tiefgarage wäre ohnehin an dieser Stelle nicht möglich gewesen, denn hierfür, vor allem für eine benötigte Rampe, fehle der Platz. Stattdessen parken die Autos jetzt im Hof. hr

