Radfahrer bei Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

Hirschberg.Bereits am Freitagmittag hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz in Hirschberg schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann die Straße "Im Schwanenstein" von Schriesheim kommend in Richtung Leutershausen. Dabei stürzte er im Bereich der dortigen Baustelle aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich eine Fraktur sowie eine Gehirnerschütterung zu. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744222 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020