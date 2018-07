Radfahrer schwer verletzt

Anzeige

Hirschberg.Bei einem Unfall im Hirschberger Ortsteil Leutershausen ist ein Radfahrer am späten Montagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 50-jähriger Lkw-Fahrer den 73-jährigen Mann beim Abbiegen von der Heddesheimer Straße in die Bergstraße übersehen und mit seinem Fahrzeug erfasst. Der Radfahrer erlitt Frakturen an beiden Beinen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nach Auskunft der behandelnden Ärzte jedoch nicht. red