Rollerfahrer schwer verletzt

Ein 61-jähriger Rollerfahrer ist am vergangenen Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei von gestern gegen 8 Uhr mit seinem Zweirad auf der Friedrich-Ebert-Straße im Ortsteil Großsachsen talwärts in Richtung Hohensachsener Straße und B 3 unterwegs, als der Fahrer eines schwarzen VW von der bevorrechtigten Lessingstraße auf die Friedrich-Ebert-Straße einbog. Der Rollerfahrer bremste um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte daraufhin auf der nassen Fahrbahn.

Mit dem Verdacht, schwere Verletzungen erlitten zu haben, wurde er nach seiner notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der VW-Fahrer war bei Eintreffen der unfallaufnehmenden Beamten nicht mehr an der Unfallstelle, ist den Beamten aber bekannt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an. red/pol