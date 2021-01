Schmierfinken unterwegs

Unbekannte haben in Hirschberg-Leutershausen an mehreren Stellen Farbschmierereien hinterlassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, häuften sich die Fälle in letzter Zeit. Der jüngste ereignete sich demnach zwischen Freitag und Samstag an den Toren der früheren Feuerwehrhalle in der Raiffeisenstraße. In den Tagen zuvor hatten sich Unbekannte bereits im Bereich der Grundschule in der Johann-Sebastian-Bach-Straße an einer Wand zu schaffen gemacht. Weitere Schmierereien waren im Bereich des Sportgeländes aufgetaucht. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 06201/100 30 entgegen. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021