Schon viele Kilometer geradelt

Nein, wegen der Umweltaktion „Stadtradeln“ sind die Hirschberger nicht auf ihr Zweirad umgestiegen. Sie sind Radfahrer aus Überzeugung und deshalb stand es für sie sehr schnell fest, sich an der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses zu beteiligen. Ziel ist es, möglichst viele Kilometer zurückzulegen, um so möglichst viel Kohlendioxid zu vermeiden. Gleichzeitig geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und damit einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Insgesamt 97 Hirschberger aus 13Teams haben sich für die Aktion, die in der Bergstraßenkommune noch bis zum 29. Juni dauert, gemeldet. Bisher wurden 11 069 Kilometer zurückgelegt. Dadurch wurden bisher 1572 Kilogramm Kohlendioxid vermieden. Diese Zahlen präsentierte jetzt die zuständige Rathausmitarbeiterin Bärbel Probst bei einem Vor-Ort-Termin.

Team aus dem Rathaus

Eines der Stadtradeln-Teams kommt übrigens aus dem Rathaus selbst. Zu diesem Team gehören Ralf Gänshirt, Martin Bahr, Wolfgang Frey, Michael Frank und Bernd Lauterbach. Auch Monika Maul-Vogt und Renate Rothe vom GLH-Team schauten bei diesem Vor-Ort-Termin vorbei. Die Namen der anderen gemeldeten Hirschberger Teams sind: Der Häuselberg, Familie S., Green Mountain Riders, Offenes Team? Hirschberg, Pink gestreifte Fingernägel der Macht, RadPendler HB-MA, Rentner, Ride my Bike, Schulradler, Team Jahnstraße und Team Lummerland.