Schulden steigen dramatisch an

Die rosigen Zeiten der Gemeinde Hirschberg sind vorbei – nicht zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie. Bürgermeister Ralf Gänshirt stimmte beim Einbringen des Haushaltsplanentwurfs für 2021 im Gemeinderat auf schwere Zeiten ein. Die Zahlen hatten es in sich: Denn die Verschuldung soll zum Jahresende 2021 auf neun Millionen Euro anwachsen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 913 Euro; derzeit sind es 338 Euro.

Der Handlungsspielraum für Projekte sei somit stark eingeschränkt oder bis auf null reduziert. Betrachte man das mittelfristige Investitionsprogramm, in dem in den Jahren ab 2022 weitere 13 Millionen Euro an Investitionen veranschlagt sind, werde deutlich, dass der Handlungsspielraum nahezu ausgeschöpft sei. „Wir stehen vor einem Sanierungsstau nur für den Erhalt unserer Infrastruktur für die kommenden 10 bis 15 Jahre von mindestens 20 Millionen Euro. Dabei sind Aufwendungen für Wasser, Abwasser, den Schulpavillon oder den Hof der Martin-Stöhr-Schule noch gar nicht enthalten“, sagte Gänshirt: „Dies bedeutet: Ausgaben reduzieren.“

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird mit 6,9 Mio. eingeplant. Dieser Anteil war in den vergangenen Jahren deutlich höher. Die jüngsten Steuerschätzungen aus dem November sprechen jedoch eine andere Sprache. Bei der Gewerbesteuer für 2021 nahm die Verwaltung eine zurückhaltende Schätzung vor, nämlich 2,8 Mio. Euro. Insgesamt können auf der Ertragsseite 23,1 Mio. Euro ausgewiesen werden.

In der Kreide – 913 Euro pro Kopf

Auf der Ausgabenseite kommt es bei den Personalkosten zu moderaten Steigerungen aufgrund von Tarifanpassungen. Insgesamt betragen die Personalkosten 3,7 Mio. Euro und entsprechen damit 15,5 Prozent des Ergebnishaushalts.

Einen großen Betrag im Haushalt nimmt laut Gänshirt die Kinderbetreuung ein. Dieser liegt bei fünf Millionen Euro und damit bei rund 20 Prozent aller Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen rund 3,8 Mio. Euro. Betrachtet man das Gesamtergebnis, so stehen Erträgen von rund 23,1 Mio. Aufwendungen in einer Größenordnung von 23,9 Mio. Euro gegenüber. Dies entspricht einem Minus von 790 000 Euro.

Die Investitionen summieren sich für 2021 auf 8,2 Mio. Euro. Allein für Baumaßnahmen sind 6,5 Mio. Euro eingeplant. Diese reichen vom Kindergarten in der Fenchelstraße, Spielplatz Landwehrhagener Platz über Sanierungen gemeindeeigener Anwesen. Ohne Kredite sei dies alles nicht zu stemmen. Aufgrund des Finanzierungsbedarfs von fast sechs Millionen Euro habe die Verwaltung eine Kreditaufnahme von vier Millionen Euro eingeplant. hr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020