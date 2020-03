Seit 1988 ohne Pestizide

Grünanlagen: Wie Bürgermeister Ralf Gänshirt auf Anfrage der GLH mitteilte, verwendet die Verwaltung seit 1988 keine Pestizide mehr für ihre öffentlichen Grünanlagen und für die Friedhöfe. Auch auf Flächen wie im Sportzentrum, um die sich der Fußballverein kümmert, dürfen laut Leistungsbeschreibung keine Pestizide verwendet werden.

Pflegestützpunkt: GLH-Fraktionssprecherin Monika Maul-Vogt regte die Einrichtung eines Pflegestützpunktes an. Drei Stunden pro Woche könnte man bekommen, meinte sie. Wichtige Voraussetzungen sind abgeschlossene Räume, die über einen Internetanschluss sowie einen Drucker verfügen. Denkbar sind für sie das Bürgerbüro in Großsachsen oder die Alte Villa in Leutershausen. Was das Bürgerbüro anbelangt, ist laut Rathauschef Gänshirt der Familienbüroleiter Bernd Lauterbach bereits in Kontakt mit den Verantwortlichen. FDP-Gemeinderat Tobias Rell, der dem VdK Leutershausen angehört, rümpfte indes die Nase. Denn der Sozialverband biete bereits derartige Sprechstunden an.

Fehlende Unterlagen: . Eine Bürgerin beschwerte sich in der Fragezeit der Einwohner über fehlende Unterlagen im Internet für die Haushaltsberatungen. Konkret ging es ihr um den Antrag der Freien Wähler für einen Verbindungsweg zwischen der Straße Im Eck und dem Kapellenweg. 50 000 Euro sind hierfür veranschlagt. Für die Frau viel zu viel, zumal ihn niemand haben will. Bürgermeister Gänshirt widersprach der Frau. Er habe andere Stimmen zu dieser Verbindung gehört, die der Philosophie „Kurze Wege im Ort“ voll entspreche. Im Übrigen sei diese Maßnahme, die im Zuge der Haushaltsberatung von der CDU mitgetragen wurde, eine politische Entscheidung des Gemeinderats gewesen. hr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020