Seniorennachmittag des Odenwaldklubs

Auch für die Senioren des Odenwaldklubs Großsachsen geht es weiter im Jahresprogramm. Die Zusammenkunft im Juli kann wieder stattfinden, und zwar im Hofcafé Bitzel am Mittwoch, 15. Juli. Es sollen ein paar schöne Stunden bei Kaffee, Kuchen und Gesprächen den inzwischen coronageschädigten Alltag aufhellen. Treffpunkt ist am Marktplatz in Großsachsen um 14 Uhr. Eingeladen sind auch wieder diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so weit gehen können. Bei Bitzel ist genügend Parkraum vorhanden, um das Hofcafé mit dem Auto anzusteuern. Tischbestellung bis spätestens 13. Juli bei Hildegard Chierici, Telefon 06201/55 34. wn

