Sieben auf einen Streich – in einer Tüte

Not macht erfinderisch. Und Not kann auch zusammenschweißen. Das demonstriert gerade Achim Sagstetter, Inhaber des Restaurants „FantasTisch“ in Hirschberg-Leutershausen. Bei ihm kann seit einigen Tagen die „Hirschberger Tüte“ abgeholt werden. In ihr sind sieben lokal hergestellte Produkte von sieben ortsansässigen Betrieben vereint: Neben FantasTisch steuern das Gasthaus „Zum Löwen“, Café Erdmann, Obsthof Volk, Getränke Ost, Seelenfutter und Eriks Weinscheuer beziehungsweise das Weingut Teutsch Leckereien für ein komplettes Picknick bei. „Wir müssen zusammenhalten. Es ist keine riesige Gewinnspanne, aber zumindest ein bisschen für jeden.“

„Absolute Ausnahmesituation“

Sagstetter wurde zunächst mit dem ersten Beschluss der Landesregierung konfrontiert, dass er sein Restaurant weiterbetreiben könne, solange der Mindestabstand eingehalten werde. Das war bei den engen Räumlichkeiten nicht zu machen. Darum entschloss er sich schon früh, Essen zum Mitnehmen anzubieten, so wie es auch der Löwe in Leutershausen, das Restaurant Akropolis und das Wirtshaus „Zum weißen Lamm“ in Großsachsen tun.

„Es ist eine absolute Ausnahmesituation, in der man ganz anders denken und sich neu aufstellen muss. Aber ich will mich nicht beschweren, wir dürfen zumindest noch etwas umsetzen“, sagt Sagstetter, der mit seiner Frau Brunella tatsächlich inzwischen mehr zu tun hat als vorher. In der ersten Woche wurden bereits 50 Tüten zusammengestellt und abgeholt.

Schnell Mitstreiter gefunden

Zunächst hatte Sagstetter bei Erik Bouvrie in der Weinscheuer angefragt, ob er sich vorstellen könne, beim Projekt „Tüte“ dabei zu sein. Natürlich mit dem Wein des hiesigen Weinguts. „Da kam ein klares Ja. Erik stellt mit uns jetzt die Tüten zusammen.“ Auch Christian Gölz, Juniorchef des Löwen, war sofort dabei. Klaus Erdmann und Werner Volk schlossen sich an, und am Ende durfte auch der Getränkemarkt Ost nicht fehlen, der dem benachbarten Bistro „Seelenfutter“ bereits einen Kühlschrank für „To-Go-Produkte“ bereitstellt, die Speisekarten der Gastronomen auf seinem Hof präsentiert und auch der Blumenbinderei Raum für Osterkörbe bietet.

Und weil es sich zusammen einfach besser lebt als allein, verkaufen sie bei „FantasTisch“ auch Kino-Gutscheine für die Zeit, wenn das Olympia wieder öffnen darf. Die Kaffeebohnen des Dossenheimer Rösters Andreas Schmitt, der normalerweise aus einem umgebauten Pferdeanhänger Kaffee ausschenkt, gibt es in der Raiffeisenstraße ebenfalls zu erwerben. Dass im Restaurant die Spargel von Weingärtners zubereitet werden, versteht sich bei Sagstetter von selbst. Oder um es mit einem Spruch des Bundes der Selbstständigen zu sagen: „Schaff’s net fort, losses am Ort.“ AT

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020