Sommerfest in der Alten Villa

Anzeige

Der Odenwaldklub (OWK) lädt seine Mitglieder am Sonntag, 12. August, ab 12 Uhr, zu seinem Sommerfest in die Alte Villa in Leutershausen ein. Bei einem rustikalen Mittagessen mit Salaten und nachmittags bei Kaffee und Kuchen können die Teilnehmer in der Gemeinschaft einige harmonische und fröhliche Stunden verbringen. Der Vorstand hofft, dass insbesondere auch diejenigen Mitglieder den Weg in die Alte Villa finden, die sich an den Wanderungen nicht mehr beteiligen können – selbstverständlich mit Partnern oder Betreuungspersonen.

Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro pro Person. Hierin sind enthalten das Mittagessen, Getränke sowie Kaffee, Tee und Kuchen. Gäste werden gebeten, für das Mittagessen Teller, Kaffeegeschirr und Besteck mitzubringen. Wer auch an diesem Tag eine kleinere Wanderung unternehmen möchte, kann um 10 Uhr ab dem Landwehrhagener Platz zu einer zweistündigen von Helga Schröder geführten Tour starten.

Anmeldungen für das Sommerfest nimmt Susanne Kehl unter der Telefonnummer 06201/7838290, entgegen. wn