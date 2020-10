SPD Rhein-Neckar setzt auf Erfahrung

Die Spannung ist zu spüren, als sich am Freitagabend 130 Sozialdemokraten zu ihrer Kandidatenkür per Kampfabstimmung in der Hirschberger Heinrich-Beck-Halle versammelt haben. „Es geht um Erfahrung und Kompetenz, um einen Kandidaten, der eine anspruchsvolle Aufgabe erfolgreich bewältigen kann und bei dem bei der Landtagswahl 2021 die Aussicht auf ein Mandat am größten ist“, kündigt

...