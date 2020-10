SPD setzt auf Erfahrung

Die Spannung ist zu spüren, als sich am Freitagabend 130 Sozialdemokraten zu ihrer Kandidatenkür per Kampfabstimmung in der Hirschberger Heinrich-Beck-Halle versammelt haben. „Es geht um Erfahrung und Kompetenz, um einen Kandidaten, der eine anspruchsvolle Aufgabe erfolgreich bewältigen kann und bei dem bei der Landtagswahl 2021 die Aussicht auf ein Mandat am größten ist“, kündigt SPD-Kreisvorsitzender Thomas Funk an.

Diese Herausforderung kann nach Meinung der Mitglieder im Wahlkreis 39 Weinheim wohl am besten Sebastian Cuny meistern. 70 Genossen stimmen für den Schriesheimer Stadtrat. Für seinen jungen Kontrahenten, den Weinheimer Wirtschaftsingenieur André de Sá Pereira (29), votieren 54 Mitglieder.

Cuny tritt damit in die Fußstapfen des Ladenburger SPD-Landtagsabgeordneten Gerhard Kleinböck (68), der Ende Juli seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur im März 2021 verkündet hatte. „Was da im Vorfeld abgelaufen ist, war stillos“, kritisiert jedoch Parteifreund Axel Sturm aus Ladenburg vor den Mitgliedern. Er hätte es lieber gehabt, wenn die SPD bei der anstehenden Landtagswahl auf die Erfahrung und den Amtsbonus Kleinböcks gesetzt hätte, aber der Abgeordnete sei „einfach abserviert“ worden. „Demütigung bei der Wahl nicht ausgeschlossen, ohne Gerhard wird’s schwierig“, warnt Axel Sturm. „So ein Quatsch“, tönt es aus dem Saal, auch einige Buh-Rufe sind zu hören.

Kleinböck hatte seinen Rückzug aus der Landespolitik damit begründet, es sei ein guter Zeitpunkt, sich gesund und fit auf andere schöne Dinge des Lebens einzulassen. Seinen Genossen schreibt er am Freitag ins Stammbuch, die SPD sei jetzt besonders gefordert. „Für die Menschen ist es gut, wenn die Sozialdemokraten Regierungsverantwortung tragen“, erklärt er in seinem Grußwort.

Auch Sebastian Cuny erinnert an die Zeit, als die SPD in Baden-Württemberg von 2011 bis 2016 noch zusammen mit den Grünen regiert habe. „Jetzt herrscht Stillstand in der Landesregierung. Grüne und CDU haben nicht mal mehr Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit“, kritisiert Cuny. Gerade in der Bildungspolitik habe die Landesregierung „ihre Unfähigkeit bewiesen“. Die SPD in Berlin aber zeige, „wie wichtig es ist, wenn Sozialdemokraten Verantwortung übernehmen“.

Die Bildung ist ein Schwerpunkt, den Familienvater Cuny im Landtag setzen möchte: „Bildung ist die Grundlage für ein erfolgreiches Leben und darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängen.“ In seinem Wahlkreis will er sich für weitere Gemeinschaftsschulen engagieren und fordert Gebührenfreiheit bei der frühkindlichen Erziehung in den Kitas. Ein weiteres Thema: „Wir brauchen Wohnraum für jeden Geldbeutel und jede Generation. Wohnen darf kein Luxusgut werden.“ Auch die Sicherung der Arbeitsplätze im digitalen Wandel liege ihm am Herzen. Und schließlich die Stärkung der Demokratie: „Ich werde dafür kämpfen, dass für Populisten und Hetzer kein Platz mehr im Stuttgarter Landtag ist.“

In der Region will sich Cuny für eine Ortsumfahrung von Hirschberg und ausreichend Lärmschutz an der gerade im Bau befindlichen Landesstraße von Neckarhausen über die neue Brücke nach Ladenburg einsetzen. „Der Mann hat Ahnung, zehn Jahre politische Erfahrung. Er weiß, wo’s lang geht“, wirbt Parteifreund Thomas Zachler, Gemeinderat in Edingen-Neckarhausen, am Ende erfolgreich für Sebastian Cuny.

Cunys Zweitkandidat Rüdiger Kanzler aus Hirschberg bekommt allerdings nur ganz knapp das Votum der Genossen. 53 Stimmen reichen gerade noch für eine absolute Mehrheit der 105 abgegebenen Voten. 26 Mitglieder sind gegen Kanzler, 26 Parteifreunde enthalten sich.

