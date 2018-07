Sport, kleine Touren und Pädagogik

Anzeige

Der Verein Odenwald-Bike-Marathon bietet in den Ferien ein Programm für Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren an. Eine ganze Woche lang erwartet die Kinder und Jugendlichen abwechslungsreiche Bike- und Outdooraction entlang der Bergstraße. Inhalte sind Mountainbike-Fahrtechniktraining, kleinere Tourenprogramme, spielerisches motorisches Training in anderen Outdoorsportarten und Waldpädagogik. Los geht es jeden Morgen um 8.30 Uhr, der Tag endet um 16.30 Uhr. Die Kinder werden mit Mittagessen versorgt.

Alle Kinder benötigen ein funktionsfähiges Mountainbike. Einige Mieträder stehen auf Anfrage per Mail an info@odenwald-bike-marathon.de in unterschiedlichen Größen zum Sonderpreis zum Mieten/Testen bereit. Die Anmeldung zu den einzelnen Wochen erfolgt über den Anmeldebereich www.odenwald-bike-marathon.de online, oder dem Postweg.

Drei Tremine

Die Ferientermine sind in den Sommerferien vom 30. Juli bis 4. August für Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren und vom 13. August bis 17. August für Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren. In den Herbstferien sind vom 29. Oktober bis 2. November Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren willkommen. Zur Durchführung der Ferienwochen wird in der Regel eine Mindestteilnehmerzahl von acht Teilnehmern benötigt. Infos und Preise beim Verein: Odenwald-Bike-Marathon unter der Nummer 06201/690-2647 oder per Mail an info@odenwald-bike-marathon.de. wn