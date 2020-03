Stadt stoppt Angebote

Wegen der Verbreitung des Coronaviurs schließt die Stadt Weinheim ab sofort alle ihre Einrichtungen, die nicht für wichtige Dienstleistungen erforderlich sind. Dazu gehören laut Rathaus unter anderem das Museum, die Stadtbibliothek und die Tourist-Info. Für Montag wird eine Anordnung des Landes erwartet, wonach dann auch Kinos, Diskotheken und Indoor-Spielplätze betroffen sein werden. Diese Anordnung wird aller Voraussicht nach auch alle Kommunen im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe betreffen.

In Weinheim können Eltern, die in einem sogenannten Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten, zudem eine Notfallbetreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen, wenn ab Dienstag die Schulen und Kitas schließen. Das gilt zunächst für Kitas und Grundschulen, für Fünft- und Sechstklässler soll am Montag eine Regelung folgen. Anmeldeformulare sind ab Montag erhältlich. wn/stk

